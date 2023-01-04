Дженнифер Лопес показала новые фото своего свадебного платья
Также знаменитость поделилась снимками закулисья церемонии бракосочетания с Беном Аффлеком летом 2022.
53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась обзором "одного из лучших годов" в канун Нового 2023 в Instagram, а среди фотографий и видео, которых никогда ранее не видели ее фанаты, были снимки платья Ralph Lauren со свадьбы знаменитости.
В видео, которое было отмечено месяцами, новая миссис Аффлек добавила несколько фотографий в полный рост своего потрясающего платья с капюшоном для свадьбы в Джорджии летом 2022 года.
Платье в стиле русалки, которое было третьим нестандартным образом, который она надевала на пышной церемонии, имело прозрачную накладку из органзы, которая набрасывалась на ее волосы, как капюшон, и откровенный вырез в замочную скважину, украшенную кристаллами Swarovski.
На новых фотографиях влюбленные стояли перед автомобилем. Джей Ло, держа белый свадебный клатч, демонстрировала платье в полной красоте, а Бен Аффлек выглядел шикарно в белом смокинге.
27-каратные бриллиантовые серьги возлюбленной оскароносного актера стоимостью 2 миллиона долларов от Samer Halimeh также были видны под капюшоном на фото.
Кроме того, знаменитость показала несколько закулисных моментов во время примерок свадебного платья, включая просмотр эскизов в мае 2022.
Напомним, Дженнифер Лопес снялась обнаженной для рекламного кампейна своего бренда косметики.
Также Фокус писал о ностальгической вещи, которая всегда будет напоминать Джей Ло о ее тяжелом детстве.