"Не было тонны денег". Дженнифер Лопес рассказала о тяжелом детстве

В частности, знаменитость рассказала о вещи, которую считает очень особенной.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес рассказала о тяжелом детстве и вещи, которая является особенной для нее. Об этом пишет Page Six.

По словам жены оскароносного Бена Аффлека, ее детство в Бронксе в 1970-80-х годах было бедным и трудным.

"У нас не было тонны денег", — призналась знаменитость и рассказала об очень ностальгической вещи для нее.

Как оказалось, колючие одеяла Hermes напоминают Джей Ло о ее молодости.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Одной из самых успокаивающих вещей, которые у меня были в детстве, было очень колючее одеяло… оно было у меня с шести лет до подросткового возраста, и я так его любила. Оно было красное, оранжевое и белое", — добавила певица, состояние которой сейчас оцениваются в сотни миллионов долларов.

Дженнифер Лопес посоветовала другим людям также обратить внимание на такой тип одеял, особенно ввиду холодной зимы этого года.

[ + – ] Одеяла от Hermes

Также исполнительница призналась, что дети и муж не понимают ее пристрастия к колючим одеялам, когда существуют мягкие и комфортные варианты.

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный образ в стиле спорт-шик для 2023 года.

Также Фокус писал о первом Рождестве Бена Аффлека и Джей Ло в роли мужа и жены.