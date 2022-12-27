Дженнифер Лопес показала идеальный будничный образ 2023 (фото)

Знаменитость отправилась за предновогодними покупками.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес показала идеальный будничный образ 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Жену Бена Аффлека заметили на улицах Лос-Анджелеса, когда она отправилась за предновогодними покупками.

Для обыденного выхода в свет Джей Ло выбрала яркий и стильный образ. Знаменитость была одета в красные штаны, куртку с ярким принтом и белую футболку с глубоким декольте.

В качестве аксессуаров к аутфиту Дженнифер Лопес добавила необычные красные очки, массивные серьги-кольца и лаконичные подвески. Волосы американской звезды были собраны в хвост. В этот день актриса сделала лёгкий дневной макияж.

На ногах бизнесвумен были бежевые ботинки на высокой платформе.

[ + – ] Дженнифер Лопес

В 2022 году Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек узаконили свои отношения, восстановив роман весной 2021 после практически 20-летнего "перерыва". Ведь в начале 2000-х звездная пара планировала свадьбу, однако в последний момент Аффлек передумал делать серьезный шаг в жизни.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как ей удается сохранять молодой вид лица.

Также Фокус писал о рождественском образе 2022 Дженнифер Лопес.