53-летняя Дженнифер Лопес раскрыла свой секрет молодости (видео)

Знаменитость рассказала, какими средствами пользуется при уходе за лицом.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала, как ей удается сохранять хорошее состояние кожи и выглядеть моложе.

Для американского Vogue звезда сцены призналась, что у нее довольно простой способ ухода за собой. Рутина знаменитости включает в себя очищающее средство, увлажняющую сыворотку и солнцезащитное средство SPF-30 — все это от ее бренда JLo Beauty.

Кроме того, Джей Ло выделила важность сна и хорошего настроения.

"Вы можете использовать всю косметику в мире, но если вы несчастливы и ваша кожа в плохом состоянии, то это будет мало заметно. Вы не сможете скрыть то, что чувствуете. Люди в любом случае увидят это", — отметила 53-летняя знаменитость.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Летом 2022 Джей Ло вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека, восстановив свои романтические отношения весной 2021 после 20-летнего "перерыва", ведь в начале 2000-х звездная пара уже планировала женитьбу, однако в последний момент Аффлек передумал делать довольно серьезный шаг в жизни.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спели дуэтом на вечеринке.

Также Фокус писал об идеальном монохромном образе для 2023 года, который накануне продемонстрировала Дженнифер Лопес.