Дженнифер Лопес показала идеальный монохромный образ для зимы 2022-23 (фото)

Брюки знаменитости стоят около 12 тысяч гривен.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный монохромный образ для зимы 2022-23. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость заметили папарацци, когда она направлялась в студию в Голливуде. Для выхода в свет актриса выбрала белую водолазку, кремовую жилетку и трендовые штаны карго. К своему аутфиту Джей Ло добавила легкий шарф, бежевую обувь на платформе и многочисленные украшения.

Волосы жены Бена Аффлека были собраны в хвост. А на лице был легкий макияж.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Отметим, что штаны Джей Ло стоят 260 фунтов стерлингов (около 11 700 грн).

Летом 2022 года Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек сыграли свадьбу. За год до этого звездная пара во второй раз начала романтические отношения после 20 лет "перерыва". Ведь в начале 2000-х роман знаменитостей почти дошел до стадии узаконивания отношений. Однако в последний момент Бен Аффлек передумал и свадьбы не случилось.

Сейчас Джей Ло и Бен Аффлек часто выходят вместе на публику, демонстрируя теплые чувства друг к другу.

Напомним, бывший возлюбленный Джей Ло Алекс Родригес познакомил свою новую девушку с дочерьми.

Также Фокус писал об интересном варианте сочетания пальто в клеточку зимой 2022-23 от Дженнифер Лопес.