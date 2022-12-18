Дженніфер Лопес показала ідеальний монохромний образ для зими 2022-23 (фото)

Штани знаменитості коштують близько 12 тисяч гривень.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний монохромний образ для зими 2022-23. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість помітили папараці, коли вона направлялася у студію в Голлівуді. Для виходу у світ акторка обрала білу водолазку, кремову жилетку та трендові штани карго. До буденного аутфіту Джей Ло додала легкий шарф, бежеве взуття на платформі та численні прикраси.

Волосся дружини Бена Аффлека було зібране у хвіст. А на обличчі був легкий макіяж.

[ + – ] Дженніфер Лопес

Зазначимо, що штани Джей Ло коштують 260 фунтів стерлінгів (приблизно 11 700 грн).

Влітку 2022 Дженніфер Лопес та оскароносний актор Бен Аффлек зіграли весілля. За рік до цього зіркова пара вдруге розпочала романтичні стосунки після 20 років "перерви". Адже на початку 2000-х роман знаменитостей майже дійшов до стадії узаконення стосунків. Проте в останній момент Бен Аффлек передумав і весілля не сталося.

Наразі Джей Ло та Бен Аффлек часто виходять разом на публіку, демонструючи теплі почуття одне до одного.

Нагадаємо, колишній коханий Джей Ло Алекс Родрігес познайомив свою нову дівчину з доньками.

Також Фокус писав про цікавий варіант поєднання пальта в клітинку взимку 2022-23 від Дженніфер Лопес.