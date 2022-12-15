Колишній наречений Джей Ло познайомив свою нову дівчину з доньками (фото)

Раніше з дітьми Алекса Родрігеса знайшла спільну мову Дженніфер Лопес.

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47-річний американський баскетболіст Алекс Родрігес ділиться знімками з передноворічних святкувань зі своїми доньками та новою коханою.

Колишній наречений Дженніфер Лопес та фітнесгуру Жаклін Кордейро відправилися на спільну прогулянку з доньками знаменитого спортсмена — 18-річною Наташею та 14-річною Еллою. Свого часу Джей Ло знайшла спільну мову з дітьми свого екскоханого.

14 грудня 2022 Алекс Родрігес з обраницею та доньками відвідали святковий захід у Маямі.

[ + – ] Алекс Родрігес з доньками

Як відомо, 42-річна Жаклін із Канади. Вона теж виховує двох доньок від попередніх союзів. Про стосунки зіркової пари стало відомо у жовтні 2022. Тоді Родрігеса та Кордейро помітили на побаченні.

У квітні 2021 баскетболіст розійшовся з американською співачкою Дженніфер Лопес. Справа йшла до весілля, проте знаменитості оголосили про свій розрив. Після цього Джей Ло знову почала зустрічатися з оскароносним актором Беном Аффлеком, а влітку 2022 вони узаконили свої стосунки та зіграли розкішне весілля.

[ + – ] Донька Алекса Родрігеса та його нова подруга

Нагадаємо, тим часом Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний зимовий аутфіт.

Також Фокус більш детально писав про нову обраницю Алекса Родрігеса.