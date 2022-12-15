Колишній наречений Джей Ло познайомив свою нову дівчину з доньками (фото)
Раніше з дітьми Алекса Родрігеса знайшла спільну мову Дженніфер Лопес.
47-річний американський баскетболіст Алекс Родрігес ділиться знімками з передноворічних святкувань зі своїми доньками та новою коханою.
Колишній наречений Дженніфер Лопес та фітнесгуру Жаклін Кордейро відправилися на спільну прогулянку з доньками знаменитого спортсмена — 18-річною Наташею та 14-річною Еллою. Свого часу Джей Ло знайшла спільну мову з дітьми свого екскоханого.
14 грудня 2022 Алекс Родрігес з обраницею та доньками відвідали святковий захід у Маямі.
Як відомо, 42-річна Жаклін із Канади. Вона теж виховує двох доньок від попередніх союзів. Про стосунки зіркової пари стало відомо у жовтні 2022. Тоді Родрігеса та Кордейро помітили на побаченні.
У квітні 2021 баскетболіст розійшовся з американською співачкою Дженніфер Лопес. Справа йшла до весілля, проте знаменитості оголосили про свій розрив. Після цього Джей Ло знову почала зустрічатися з оскароносним актором Беном Аффлеком, а влітку 2022 вони узаконили свої стосунки та зіграли розкішне весілля.
Нагадаємо, тим часом Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний зимовий аутфіт.
Також Фокус більш детально писав про нову обраницю Алекса Родрігеса.