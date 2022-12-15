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Стиль життя

Колишній наречений Джей Ло познайомив свою нову дівчину з доньками (фото)

Алекс Родрігес, Алекс Родрігес жаклін кордейро, джей ло та бен аффлек, доньки алекса родрігеса
Фото: Alex Rodriguez/Instagram | Алекс Родрігес

Раніше з дітьми Алекса Родрігеса знайшла спільну мову Дженніфер Лопес.

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47-річний американський баскетболіст Алекс Родрігес ділиться знімками з передноворічних святкувань зі своїми доньками та новою коханою.

Колишній наречений Дженніфер Лопес та фітнесгуру Жаклін Кордейро відправилися на спільну прогулянку з доньками знаменитого спортсмена — 18-річною Наташею та 14-річною Еллою. Свого часу Джей Ло знайшла спільну мову з дітьми свого екскоханого.

14 грудня 2022 Алекс Родрігес з обраницею та доньками відвідали святковий захід у Маямі.

Алекс Родрігес з доньками Fullscreen
Алекс Родрігес з доньками

Як відомо, 42-річна Жаклін із Канади. Вона теж виховує двох доньок від попередніх союзів. Про стосунки зіркової пари стало відомо у жовтні 2022. Тоді Родрігеса та Кордейро помітили на побаченні.

У квітні 2021 баскетболіст розійшовся з американською співачкою Дженніфер Лопес. Справа йшла до весілля, проте знаменитості оголосили про свій розрив. Після цього Джей Ло знову почала зустрічатися з оскароносним актором Беном Аффлеком, а влітку 2022 вони узаконили свої стосунки та зіграли розкішне весілля.

Донька Алекса Родрігеса та його нова подруга Fullscreen
Донька Алекса Родрігеса та його нова подруга

Нагадаємо, тим часом Дженніфер Лопес продемонструвала ідеальний зимовий аутфіт.

Також Фокус більш детально писав про нову обраницю Алекса Родрігеса.