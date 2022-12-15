Бывший жених Джей Ло познакомил свою новую девушку с дочерьми (фото)

Ранее с детьми Алекса Родригеса нашла общий язык Дженнифер Лопес.

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47-летний американский баскетболист Алекс Родригес делится снимками из предновогодних празднований со своими дочерьми и новой возлюбленной.

Бывший жених Дженнифер Лопес и фитнесгуру Жаклин Кордейро отправились на совместную прогулку с дочками знаменитого спортсмена — 18-летней Наташей и 14-летней Эллой. В свое время Джей Ло нашла общий язык с детьми своего экс-возлюбленного.

14 декабря 2022 Алекс Родригес с избранницей и дочерьми посетили праздничное мероприятие в Майами.

[ + – ] Алекс Родригес с дочерьми

Как известно, 42-летняя Жаклин из Канады. Она тоже воспитывает двух дочерей от предыдущих союзов. Об отношениях звездной пары стало известно в октябре 2022 года. Тогда Родригеса и Кордейро заметили на свидании.

В апреле 2021 баскетболист разошелся с американской певицей Дженнифер Лопес. Дело шло к свадьбе, однако знаменитости объявили о своем разрыве. После этого Джей Ло снова начала встречаться с оскароносным актером Беном Аффлеком, а летом 2022 они узаконили свои отношения и сыграли роскошную свадьбу.

[ + – ] Дочери Алекса Родригеса и его новая подруга

Напомним, тем временем Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный зимний аутфит.

Также Фокус более подробно писал о новой избраннице Алекса Родригеса.