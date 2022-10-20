У бывшего жениха Джей Ло Алекса Родригеса новый роман (фото)

Возлюбленная спортсмена профессионально занимается фитнесом и имеет степень магистра по питанию.

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Бывший возлюбленный Дженнифер Лопес, профессиональный баскетболист Алекс Родригес был замечен на свидании с новой девушкой. Об этом пишет Page Six.

47-летний знаменитый спортсмен проводит время с фитнес-инструктором Жак Кордейро. Пару заметили на Родео-драйв в Беверли-Хиллз, Калифорния. Папарацци удалось "поймать" момент, когда бывший бойфренд Джей Ло и его новая девушка держались за руки, а затем зашли в шикарный бутик.

Источник эксклюзивно рассказывает, что таинственная женщина – канадский специалист по фитнесу Жак Кордейро. Женщина является предпринимателем и владелицей собственной фитнес-программы JacFit. 42-летняя мама двоих детей также является медсестрой и имеет степень магистра по питанию.

[ + – ] Алекс Родригес на свидании с новой девушкой

"Друзья говорят, что он очень счастлив и наслаждается [их] временем вместе. Ему нравится проводить с ней время. Она великолепна! Она бывшая медсестра и мать двоих детей… Он прекрасно с ней ладит и очень счастлив", — добавляет источник.

Недавно 47-летний Родригес расстался со своей бывшей девушкой Кэтрин "Кэт" Паджетт спустя примерно девять месяцев романтических отношений.

Источник сообщил изданию: "Они разошлись, но остаются хорошими друзьями".

[ + – ] Новая девушка Алекса Родригеса

Что касается Джей Ло, то с ней баскетболист разошелся весной 2021. После расставания певицу поддержал ее бывший жених Бен Аффлек, и они возобновили свой роман после 20-летней паузы. Летом 2022 влюбленная пара официально узаконила свои отношения. А Алекс Родригес, в свою очередь, пожелал молодоженам счастливой супружеской жизни.

Напомним, Алекс Родригес был замечен на свидании с другой девушкой.

Также Фокус писал о своеобразной реакции Алекса Родригеса на свадьбу своей бывшей возлюбленной.