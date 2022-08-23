Бывший жених Дженнифер Лопес Алекс Родригес своеобразно отреагировал на ее свадьбу

Пользователи пришли к выводу, что свадьба бывшей возлюбленной причинила Алексу Родригесу страдания.

47-летний американский бейсболист Алекс Родригес, который четыре года встречался с певицей Дженнифер Лопес и даже подарил ей роскошное помолвочное кольцо, не смог пройти мимо ее свадьбы с Беном Аффлеком и опубликовал в Instagram фото, а затем и видео со скрытым подтекстом, пишет Hello.

В день, когда Бен и Дженнифер обменялись клятвами верности в присутствии родных и друзей, он разместил снимок, где сидит, положив ноги на стол, в джинсах, рубашке из денима, коричневых туфлях и подходящем ремне и грустно смотрит в экран телефона. Вскоре на странице появилось и видео, в котором Алекс рассказывает своим 4,1 млн подписчиков о том, что его джинсы и рубашка – от бренда Ralph Lauren.

Пользователи сразу же пришли к выводу, что таким образом он отреагировал на свадьбу бывшей невесты, поскольку свадебное платье Лопес выбрала того же бренда. Ральф Лорен, который, как и Дженнифер, вырос в Бронксе, создал для нее роскошный наряд от кутюр с такими особенностями как развевающиеся рукава, шикарная открытая спина и юбка до пола, украшенная многоуровневыми оборками. Образ Джей Ло завершала каскадная фата до пола.

Дженнифер и Алекс расстались в апреле прошлого года. Причиной разрыва стали слухи об изменах бейсболиста со звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Несмотря на то, что девушка позже все отрицала, Джен не стала мириться с женихом, и уже вскоре пара объявила о разрыве.

Лопес недолго страдала в одиночестве и уже через несколько недель отправилась на горнолыжный курорт с Беном Аффлеком, с которым рассталась буквально накануне свадьбы в 2004 году. Воссоединение пары через 17 лет стало главной сенсацией прошлого года в шоу-бизнесе. СМИ даже обнародовали информацию, согласно которой Бен и Дженнифер еще с февраля переписывались, причем письма носили любовный и ностальгический характер. По мнению светских обозревателей, именно они сыграли большую роль в воссоединении пары,

Свой роман влюбленные подтвердили на день рождения певицы.

На прошлых выходных Бен и Дженнифер сыграли свадьбу в его поместье в штате Джорджия.