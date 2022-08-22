Появились фото трехдневной свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека (фото)

Пара устроила роскошный праздник через месяц после регистрации в Лас-Вегасе.

В прошлом месяце 50-летний американский актер Бен Аффлек и 53-летняя актриса Дженнифер Лопес поклялись друг другу в вечной любви в Маленькой Белой часовне в Лас-Вегасе. С того дня пара планировала устроить пышное торжество для близких и друзей. И, наконец, выполнила обещание.

Как пишет издание Рagesix, грандиозная вечеринка состоялась в эти выходные в роскошном поместье Аффлека в штате Джорджия площадью 352 тысячи квадратных метров. Главным цветом праздника был белый. Гости облачились в белоснежную одежду и фотографировались на фоне белых дорожек, цветов и арок.

На церемонии были самые близкие друзья пары из мира Голливуда: давний приятель Аффлека Мэтт Деймон, его супруга Лусиана Баррозу, режиссер "Клерков" Кевин Смит, а также актер Джейсон Мьюз с супругой.

Особенно запоминающимся было платье Джей Ло, которое она выбрала для свадебного торжества — третье по счету. Невеста примерила роскошный наряд принцессы, украсив голову шестиметровой фатой, которую несли дети актеров от прошлых браков. А именно 14-летние двойняшки Макс и Эмма, 16-летняя Вайолетт, 13-летней Серафина и 10-летний Сэмюэл.

Аффлек выбрал для церемонии белый смокинг и черные брюки, сделав, таким образом, отсылку к скромной росписи в Лас-Вегасе, на которую Бен пришел в одном из обычных костюмов из своего гардероба.

Как известно, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес первый раз хотели пожениться почти 20 лет назад. Они впервые объявили о своей помолвке в 2002 году, но через два года рассталась, не выдержав потока критики, негатива и сплетен.

За это время оба пытались найти счастье с другими партнерами. Лопес вышла замуж за Марка Энтони и родила двойняшек Макса и Эмму. Семейная жизнь продлилась 10 лет. В 2014 году знаменитости объявили, что расстаются.

Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, которая родила ему дочерей Вайолет и Серафину, а также сына Сэмюэля. Однако в 2018 году пара приняла решение расстаться.

Неожиданно для поклонников, в 2021 году Аффлек и Лопес объявили, что снова вместе. Через короткий период они сообщили, что настроены пожениться, купили особняк Bel Air за 50 миллионов долларов и, наконец, сыграли свадьбу.

Основная церемония прошла в Лас-Вегасе в максимально скромной обстановке. По словам самой Дженнифер Лопес, они с Беном стояли в очереди за разрешением на свадьбу, после чего едва успели расписаться перед закрытием часовни.

Для церемонии актриса выбрала два платья — одно из старого фильма, а второе — от известного дома моды Zuhair Murad из свадебной коллекции Spring 2023.

Позже актеры решили устроить роскошный праздник для близких и друзей.

Фокус ранее писал о том, как прошел медовый месяц в Париже Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.