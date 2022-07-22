Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят медовый месяц в Париже

После своей тайной свадьбы в Лас-Вегасе пара решила продолжить праздник наиболее традиционным образом – романтичным отдыхом в Париже

Молодожены Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились в Париж на свой медовый месяц. Но взяли с собой детей. Об этом пишет Daily Mail.

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Беннифер были замечены на этой неделе в Париже, городе любви, после того как они сбежали в Лас-Вегас, чтобы поженится, в минувшие выходные.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже

Похоже, их сопровождали две дочери Бена: Вайолет, 16 лет, и Серафина, 13 лет, которых он делит со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Ранее Райан Вулф, который провел свадебную церемонию в Лас-Вегасе в субботу рассказал, что после того, как он обвенчал такое количество пар, он уверен, что Беннифер ждет счастливое будущее.

"Я провел, наверное, уже 10 000 свадеб, и могу сказать, что сразу чувствую любовь и "химию" между ними. И я могу сказать, что чувства между Беном и Дженнифер – реальны", — рассказал он.

Актриса "Селены" подтвердила, что они с Беном связали себя узами брака в Вегасе в своем информационном бюллетене в воскресенье, и подписала контракт, используя имя "Дженнифер Линн Аффлек", что значит, что она взяла фамилию мужа.

Джей Ло и Бен встречались, обручились, а затем впервые расстались в начале нулевых. Но снова сошлись в прошлом году.

Пока неизвестно, какие у них планы на Париж, но пока они арендовали внедорожник и уже сходили на романтический ужин в ресторан.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Париже

Напомним, свадьба Джей Ло и Бена Аффлека в Лас-Вегасе была скромной и спонтанной, но пара уже пообещала устроить роскошное торжество для друзей и близких.

Надо думать, что Дженнифер Лопес выберет самое роскошное свадебное платье для скорой церемонии. Ведь для бракосочетания в Вегасе она обошлась старым нарядом со съемок.