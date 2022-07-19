Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроят роскошную свадьбу для друзей - СМИ

Пара поженилась в Лас-Вегасе в прошедшие выходные.

52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек, сбежавшие в Лас-Вегас в эти выходные, чтобы поженится вдали от папарацци, все-таки устроят роскошную многодневную вечеринку для друзей и семьи. Об этом сообщают Page Six со ссылкой на источник, близкий к паре.

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Скорее всего Дженнифер Лопес объявит, что устраивает вечеринку в честь своего дня рождения — 24 июля знаменитости исполнится 53 года, но затем когда гости соберутся, пара повторит церемонию бракосочетания.

"Друзья будут приглашены на что-то вроде дня рождения, а потом окажется, что это будет свадьба, и они поженятся на глазах у 30-40 человек", — сказала источник издания.

По информации собеседника Pagesix, Лопес и Аффлек пригласят "всех, кого они любят, но не смогли пригласить" на свою скромную свадьбу в Лас-Вегасе. Вечеринка предположительно пройдет либо в Райсборо, штат Джорджия на участке площадью 87 акров, либо на соседнем острове Сент-Саймон с пляжами и оздоровительными центрами. На праздник будут приглашены близкие друзья и члены семьи, среди которых Кейси Аффлек, Мэтта Деймона, Джимми Киммела и коллегу Лопес по фильму "Оттенки синего" Дреа де Маттео. Вечеринка планируется на два или три дня.

"После того, как они в последний раз [они обручились], не будет никаких объявлений о том, когда и где они поженятся. Они просто сделают это, а затем объявят" — сказал источник издания.

По информации издания, представители Бена Аффлека и Дженнифер Лопес никак не прокомментировали планы знаменитостей.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в этим выходные. Они отправились в Лас-Веганс посреди ночи и обменялись свадебными клятвами в Little White Chapel — знаменитой часовне 1950 года, в которой женились Пол Ньюман и Джоан Вудворт, Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу, Брюс Уиллис и Деми Мур, Бритни Спирс и Джеймс Александр, Джо Джонас и Софи Тернер. Для свадебной церемонии Лопес выбрала два платья — одно "из старого фильма", другое — от известного дома моды Zuhair Murad из свадебной коллекции Spring 2023. Бен Аффлек, по словам своей супруги, просто надел один из пиджаков из своего гардероба.