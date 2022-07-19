Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштують розкішне весілля для друзів — ЗМІ

Пара одружилася в Лас-Вегасі минулими вихідними.

52-річна Дженніфер Лопес і 49-річний Бен Аффлек, які втекли в Лас-Вегас у ці вихідні, щоб одружитися далеко від папараці, все-таки влаштують розкішну багатоденну вечірку для друзів і сім'ї. Про це повідомляють Page Six із посиланням на джерело, близьке до пари.

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Швидше за все, Дженніфер Лопес оголосить, що влаштовує вечірку на честь свого дня народження, — 24 липня знаменитості виповниться 53 роки, але потім, коли гості зберуться, пара повторить церемонію одруження.

"Друзі будуть запрошені на щось на кшталт дня народження, а потім виявиться, що це буде весілля, і вони одружаться на очах у 30-40 людей", — сказала джерело видання.

За інформацією співрозмовника Pagesix, Лопес і Аффлек запросять "усіх, кого вони люблять, але не змогли запросити" на своє скромне весілля в Лас-Вегасі. Вечірка, ймовірно, відбудеться або в Райсборо, штат Джорджія, на ділянці площею 87 акрів або на сусідньому острові Сент-Саймон із пляжами й оздоровчими центрами. На свято будуть запрошені близькі друзі та члени сім'ї, серед яких Кейсі Аффлек, Метт Деймон, Джиммі Кіммел і колегу Лопес із фільма "Відтінки синього" Дреа де Маттео. Вечірка планується на два чи три дні.

"Після того, як вони востаннє [вони побралися], не буде жодних оголошень про те, коли й де вони одружаться. Вони просто зроблять це, а потім оголосять", — сказало джерело видання.

За інформацією видання, представники Бена Аффлека та Дженніфер Лопес ніяк не прокоментували плани знаменитостей.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися цих вихідних. Вони вирушили в Лас-Веганс посеред ночі й обмінялися весільними клятвами в Little White Chapel — знаменитій каплиці 1950 року, де одружилися Пол Ньюман і Джоан Вудворт, Френк Сінатра та Міа Ферроу, Брюс Вілліс і Демі Мур, Брітні Спірс і Джеймс Спірс, Джо Джонас і Софі Тернер. Для весільної церемонії Лопес обрала дві сукні — одну "зі старого фільму", іншу — від відомого дому моди Zuhair Murad із весільної колекції Spring 2023. Бен Аффлек, за словами своєї дружини, просто одягнув один із піджаків зі свого гардеробу.