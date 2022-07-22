Дженніфер Лопес і Бен Аффлек проводять медовий місяць у Парижі

Після свого таємного весілля в Лас-Вегасі пара вирішила продовжити свято найтрадиційнішим чином — романтичним відпочинком у Парижі.

Молодята Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили в Париж на свій медовий місяць, але взяли із собою дітей. Про це пише Daily Mail.

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Бенніфер були помічені цього тижня в Парижі, місті кохання, після того, як вони втекли в Лас-Вегас, щоб одружитися, минулими вихідними.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у Парижі

Схоже, їх супроводжували дві дочки Бена: Вайолет, 16 років, і Серафіна, 13 років, яких він ділить зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Раніше Раян Вулф, який провів весільну церемонію в Лас-Вегасі в суботу, розповів, що після того, як він повінчав таку кількість пар, він упевнений, що на Бенніфер чекає щасливе майбутнє.

"Я провів, напевно, вже 10 000 весіль, і можу сказати, що відразу відчуваю кохання та "хімію" між ними. І я можу сказати, що почуття між Беном і Дженніфер — реальні", — розповів він.

Акторка "Селени" підтвердила, що вони з Беном побралися у Вегасі, у своєму інформаційному бюлетені в неділю та підписала контракт, використовуючи ім'я "Дженніфер Лінн Аффлек", що означає, що вона взяла прізвище чоловіка.

Джей Ло та Бен зустрічалися, заручилися, а потім уперше розлучилися на початку нульових. Але знову зійшлися торік.

Поки невідомо, які в них плани на Париж, але поки що вони орендували позашляховик і вже сходили на романтичну вечерю в ресторан.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у Парижі

Нагадаємо, весілля Джей Ло та Бена Аффлека в Лас-Вегасі було скромним і спонтанним, але пара вже пообіцяла влаштувати розкішну урочистість для друзів і близьких.

Мабуть, Дженніфер Лопес вибере найрозкішнішу весільну сукню для швидкої церемонії. Адже для одруження у Вегасі вона обійшлася старим вбранням зі зйомок.