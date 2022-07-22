Дженніфер Лопес і Бен Аффлек проводять медовий місяць у Парижі
Після свого таємного весілля в Лас-Вегасі пара вирішила продовжити свято найтрадиційнішим чином — романтичним відпочинком у Парижі.
Молодята Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирушили в Париж на свій медовий місяць, але взяли із собою дітей. Про це пише Daily Mail.
Бенніфер були помічені цього тижня в Парижі, місті кохання, після того, як вони втекли в Лас-Вегас, щоб одружитися, минулими вихідними.
Схоже, їх супроводжували дві дочки Бена: Вайолет, 16 років, і Серафіна, 13 років, яких він ділить зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.
Раніше Раян Вулф, який провів весільну церемонію в Лас-Вегасі в суботу, розповів, що після того, як він повінчав таку кількість пар, він упевнений, що на Бенніфер чекає щасливе майбутнє.
"Я провів, напевно, вже 10 000 весіль, і можу сказати, що відразу відчуваю кохання та "хімію" між ними. І я можу сказати, що почуття між Беном і Дженніфер — реальні", — розповів він.
Акторка "Селени" підтвердила, що вони з Беном побралися у Вегасі, у своєму інформаційному бюлетені в неділю та підписала контракт, використовуючи ім'я "Дженніфер Лінн Аффлек", що означає, що вона взяла прізвище чоловіка.
Джей Ло та Бен зустрічалися, заручилися, а потім уперше розлучилися на початку нульових. Але знову зійшлися торік.
Поки невідомо, які в них плани на Париж, але поки що вони орендували позашляховик і вже сходили на романтичну вечерю в ресторан.
Нагадаємо, весілля Джей Ло та Бена Аффлека в Лас-Вегасі було скромним і спонтанним, але пара вже пообіцяла влаштувати розкішну урочистість для друзів і близьких.
Мабуть, Дженніфер Лопес вибере найрозкішнішу весільну сукню для швидкої церемонії. Адже для одруження у Вегасі вона обійшлася старим вбранням зі зйомок.