З'явилися фото триденного весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека (фото)

Пара влаштувала розкішне свято за місяць після реєстрації в Лас-Вегасі.

Минулого місяця 50-річний американський актор Бен Аффлек і 53-річна акторка Дженніфер Лопес присяглися одне одному у вічному коханні в Маленькій Білій каплиці в Лас-Вегасі. З того дня пара планувала влаштувати пишну урочистість для близьких і друзів. І нарешті виконала обіцянку.

Як пише видання Рagesix, грандіозна вечірка відбулася цими вихідними в розкішному маєтку Аффлека в штаті Джорджія площею 352 тисячі квадратних метрів. Головним кольором свята був білий. Гості одяглися в білий одяг і фотографувалися на тлі білих доріжок, квітів і арок.

На церемонії були найближчі друзі пари зі світу Голлівуду: давній приятель Аффлека Метт Деймон, його дружина Лусіана Баррозу, режисер "Клерків" Кевін Сміт, а також актор Джейсон М'юз із дружиною.

Особливо запам'ятовується сукня Джей Ло, яку вона обрала для весільної урочистості, — третя за рахунком. Наречена приміряла розкішне вбрання принцеси, прикрасивши голову шестиметровою фатою, яку несли діти акторів від минулих шлюбів. А саме 14-річні двійнята Макс і Емма, 16-річна Вайолет, 13-річна Серафіна та 10-річний Семюел.

Аффлек вибрав для церемонії білий смокінг і чорні штани, зробивши так відсилку до скромного розпису в Лас-Вегасі, на який Бен прийшов в одному зі звичайних костюмів зі свого гардеробу.

Як відомо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес уперше хотіли одружитися майже 20 років тому. Вони вперше оголосили про свої заручини у 2002 році, але через два роки розлучилася, не витримавши потоку критики, негативу та пліток.

За цей час обоє намагалися знайти щастя з іншими партнерами. Лопес вийшла заміж за Марка Ентоні та народила двійнят Макса й Емму. Сімейне життя тривало 10 років. 2014 року знаменитості оголосили, що розлучаються.

Аффлек одружився з акторкою Дженніфер Гарнер, яка народила йому дочок Вайолет і Серафіну, а також сина Семюеля. Однак у 2018 році пара ухвалила рішення розлучитися.

Несподівано для шанувальників у 2021 році Аффлек і Лопес оголосили, що знову разом. Через короткий період вони повідомили, що налаштовані побратися, купили маєток Bel Air за 50 мільйонів доларів і нарешті зіграли весілля.

Основна церемонія відбулася в Лас-Вегасі у максимально скромній обстановці. За словами Дженніфер Лопес, вони з Беном стояли в черзі за дозволом на весілля, після чого ледве встигли розписатися перед зачиненням каплиці.

Для церемонії акторка обрала дві сукні — одну зі старого фільму, а другу — від відомого дому моди Zuhair Murad із весільної колекції Spring 2023.

Пізніше актори вирішили влаштувати розкішне свято для близьких і друзів.

Фокус раніше писав про те, як минув медовий місяць у Парижі Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.