У колишнього нареченого Джей Ло Алекса Родрігеса новий роман (фото)

Кохана спортсмена професійно займається фітнесом та має ступінь магістра з харчування.

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Колишнього коханого Дженніфер Лопес, професійного баскетболіста Алекса Родрігеса помітили на побаченні з новою дівчиною. Про це пише Page Six.

47-річний знаменитий спортсмен проводить час з фітнес-інструкторкою Жак Кордейро. Пару помітили на Родео-драйв у Беверлі-Хіллз, Каліфорнія. Папараці вдалося "зловити" момент, коли колишній бойфренд Джей Ло та його ймовірна нова дівчина трималися за руки, а згодом зайшли до шикарного бутика.

Джерело ексклюзивно розповідає виданню, що таємнича жінка – канадський фахівець з фітнесу Жак Кордейро. Жінка є підприємцем і власницею власної фітнес-програми JacFit. 42-річна мама двох дітей також є медсестрою та має ступінь магістра з харчування.

[ + – ] Алекс Родрігес на побаченні з новою дівчиною

"Друзі кажуть, що він дуже щасливий і насолоджується [їхнім] часом разом. Йому подобається проводити з нею час. Вона чудова! Вона колишня медсестра і мати двох дітей.. Він чудово з нею ладнає і дуже щасливий", — додає джерело.

Нещодавно 47-річний Родрігес розлучився зі своєю колишньою дівчиною Кетрін "Кет" Паджетт приблизно через дев'ять місяців романтичних стосунків.

Джерело повідомило виданню: "Вони розійшлися, але залишаються хорошими друзями".

[ + – ] Нова дівчина Алекса Родрігеса

Щодо Джей Ло, то з нею баскетболіст розійшовся навесні 2021. Після розставання співачку підтримав її колишній наречений Бен Аффлек, і вони відновили свій роман після 20-річною паузи. Влітку 2022 закохана пара офіційно узаконила свої стосунки. А Алекс Родрігес, своєю чергою, побажав молодятам щасливого подружнього життя.

Нагадаємо, Алекса Родрігеса помітили на побаченні з іншою дівчиною.

Також Фокус писав про своєрідну реакцію Алекса Родрігеса на весілля своєї колишньої коханої.