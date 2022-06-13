Заміна Дженніфер Лопес: Алекса Родрігеса застукали за поцілунками з новою дівчиною

Про стосунки Кетрін і Алекса заговорили ще в січні, проте самі вони досі не підтвердили цих чуток.

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46-річний ексбейсболіст Алекс Родрігес, який прославився й завдяки роману зі співачкою та актрисою Дженніфер Лопес, який так і не закінчився шлюбом, схоже, знову закоханий. Як пишуть західні таблоїди, його помітили на побаченні з 25-річною Кетрін Педжетт у Taverna Anema e Core на Капрі (Італія).

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У нічному клубі пара цілувалась, а потім Алекс пограв на бубні та повеселився з дівчиною на танцполі.

Родрігес, який дбайливо стежить за своєю зовнішністю, був у білому стильному светрі кремового кольору з високим коміром, а під нього надів білу футболку, а також світлі штани. Кетрін же вибрала сукню кольору фуксії, кілька прикрас, а її світле волосся було розпущене та спадало на плечі.

[ + – ] Алекс Родрігес і Кетрін Педжетт у нічному клубі на Капрі Фото: topalbania_radio/instagram

Про роман Родрігеса та фітнес-моделі Педжетт заговорили ще в січні цього року, коли їх разом помітили під час кількох спортивних заходів. Однак тоді інсайдери спростували інформацію про те, що вони мають стосунки.

Пізніше їх знову бачили разом під час поодиноких виходів у світ. На початку червня одне з джерел цього разу заявило, що між цими двома "відмінна хімія":

"Ці двоє ще не афішували своїх стосунків і не збираються розповідати своїм друзям, що вони офіційні. Проте вони тусувалися разом останні кілька місяців... Їм ніколи не буває нудно разом, і вони дуже веселяться".

При цьому наближені до пари люди відзначають, що Кетрін "точно вразливіша", ніж Алекс.

[ + – ] Фітнес-модель Кетрін Педжетт —нова пасія Алекса Родрігеса

Раніше Родрігес був у стосунках із Дженніфер Лопес. Вони почали зустрічатися у 2017 році, а у 2019-му оголосили про заручини. Незважаючи на очевидну "хімію" між спортсменом і співачкою, до вівтаря вони так і не дійшли. Однією з причин розриву ЗМІ називали зраду Алекса із зіркою реаліті-шоу Медісон ЛеКрой, хоч і він, і вона ці чутки спростовували.

Тим не менш, Дженніфер не особливо повірила у виправдання коханого та у квітні минулого року розірвала заручини, а через кілька тижнів поїхала на відпочинок із Беном Аффлеком, з яким розлучилася у 2004 році за кілька днів до весілля.

Возз'єднання пари стало найгучнішою подією в житті західного шоу-бізнесу та вдарило по самолюбству Алекса.

До Дженніфер Родрігес раніше був одружений із Синтією Скуртіс, від якої в нього двоє дочок, а також зустрічався з Торрі Вілсон і Енн Войжітскі.

Тим часом Дженніфер Лопес і Бен Аффлек переїжджають у спільний будинок і готуються до весілля.