Колишній наречений Дженніфер Лопес Алекс Родрігес своєрідно відреагував на її весілля

Користувачі дійшли висновку, що весілля колишньої коханої завдало Алексу Родрігесу страждання.

47-річний американський бейсболіст Алекс Родрігес, який чотири роки зустрічався зі співачкою Дженніфер Лопес і навіть подарував їй розкішну заручну обручку, не зміг пройти повз її весілля з Беном Аффлеком і опублікував у Instagram фото, а потім і відео з прихованим підтекстом.

У день, коли Бен і Дженніфер обмінялися присягами вірності в присутності рідних і друзів, він розмістив знімок, де сидить, поклавши ноги на стіл, у джинсах, сорочці з деніму, коричневих туфлях і ремені та сумно дивиться в екран телефона. Незабаром на сторінці з'явилося й відео, в якому Алекс розповідає своїм 4,1 млн підписників про те, що його джинси та сорочка — від бренду Ralph Lauren.

Користувачі одразу дійшли висновку, що так він відреагував на весілля колишньої нареченої, оскільки весільну сукню Лопес обрала того ж бренду. Ральф Лорен, який, як і Дженніфер, виріс у Бронксі, створив для неї розкішне вбрання від кутюр із такими особливостями як рукави, що розвіваються, шикарною відкритою спиною та спідницею до підлоги, прикрашеною багаторівневими оборками. Образ Джей Ло завершувала каскадна фата до підлоги.

Дженніфер і Алекс розлучилися у квітні минулого року. Причиною розриву стали чутки про зради бейсболіста із зіркою реаліті-шоу Медісон ЛеКрой. Незважаючи на те, що дівчина пізніше все заперечувала, Джен не стала миритися з нареченим, і вже незабаром пара оголосила про розрив.

Лопес недовго страждала на самоті й уже за кілька тижнів вирушила на гірськолижний курорт із Беном Аффлеком, із яким розлучилася буквально напередодні весілля 2004 року. Возз'єднання пари через 17 років стало головною сенсацією минулого року в шоу-бізнесі. ЗМІ навіть оприлюднили інформацію, згідно з якою Бен і Дженніфер ще з лютого листувалися, причому листи мали любовний і ностальгічний характер. На думку світських оглядачів, саме вони відіграли велику роль у возз'єднанні пари,

Свій роман закохані підтвердили на день народження співачки.

Минулими вихідними Бен і Дженніфер зіграли весілля в його маєтку в штаті Джорджія.