В шубе оверсайз и джинсах: Дженнифер Лопес показала, как одеваться в холодную погоду

Певица не впервые появляется в этой шубе на публике. Ранее ее видели в ней во время поездки в Нью-Йорк.

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53-летняя мериканская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась на шопинг в поисках рождественских подарков, и снова заставила говорить об отменном чувстве стиля.

На улицах Лос-Анджелеса Джей Ло появилась вместе с двумя охранниками в дизайнерском магазине Аmerican Rag Cie. На ней была коричневая шуба оверсайз, которую она надела поверх уютного черного свитера с высоким воротником. Образ она дополнила мешковатыми джинсами и грубыми бежевыми ботинками из нубука на толстой подошве и расшнурованными.

Глаза звезда спрятала за солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными. В качестве украшений она выбрала золотые кольца, а вместо сумочки ограничилась широкими карманами шубы, куда спрятала деньги и телефон.

В магазине Лопес рассматривала ассортимент причудливых салфеток, подушек и журнальных столиков. Купила ли она что-то в конечном итоге, неизвестно.

Ранее знаменитость показала елку в своем особняке, на фоне которой позировала в роскошном красном аутфите, состоящем из комбинезона, кашемирового пальто, дутых сапожек на шпильке и сумочки в тон.

Это Рождество станет для Дженнифер первым в статусе жены Бена Аффлека, за которого она вышла замуж летом.