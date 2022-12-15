У шубі оверсайз і джинсах: Дженніфер Лопес показала, як одягатися в холодну погоду

Співачка не вперше з'являється в цій шубі на публіці. Раніше її бачили в ній під час поїздки до Нью-Йорка.

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53-річна мериканська поп-співачка й акторка Дженніфер Лопес вирушила на шопінг у пошуках різдвяних подарунків і знову змусила говорити про відмінне почуття стилю.

На вулицях Лос-Анджелеса Джей Ло з'явилася разом із двома охоронцями в дизайнерському магазині Аmerican Rag Cie. На ній була коричнева шуба оверсайз, яку вона одягла поверх затишного чорного светра з високим коміром. Образ вона доповнила мішкуватими джинсами та грубими бежевими розшнурованими черевиками з нубуку на товстій підошві.

Очі зірка сховала за сонцезахисними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Як прикраси вона вибрала золоті каблучки, а замість сумочки обмежилася широкими кишенями шуби, куди сховала гроші та телефон.

У магазині Лопес розглядала асортимент химерних серветок, подушок і журнальних столиків. Чи купила вона щось зрештою, невідомо.

Раніше знаменитість показала ялинку у своєму маєтку, на тлі якої позувала в розкішному червоному аутфіті, що складається з комбінезону, кашемірового пальта, чобіток на шпильці та сумочки в тон.

Це Різдво стане для Дженніфер першим у статусі дружини Бена Аффлека, за якого вона вийшла заміж улітку.