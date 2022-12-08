Червоний total look та іменна сумка за $3000: святковий образ Дженіфер Лопес

Акторка не боїться експериментувати з однотонними образами.

Related video

53-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала своїм шанувальникам, що вже готова до різдвяних і новорічних свят. Знаменитість поділилася фотографіями, на яких позує, одягнена в червоне з голови до ніг.

На артистці — червоне пальто Max Mara з широким червоним поясом поверх відповідного кольору комбінезону, червоні пухові чоботи на підборах від її власного взуттєвого бренду з DSW і заклепками, а в руках вона тримає зроблену на замовлення сумку Valentino зі стьобаної шкіри Garavani Candystu за 3 тисячі доларів зі своїми ініціалами.

Образ доповнюють сонцезахисні окуляри-авіатори з червоним склом, масивні золоті сережки й туго зібране в пучок волосся.

"Це починає дуже бути схожим на Різдво", — написала Лопес разом із зеленими та червоними смайликами у вигляді серця та різдвяною ялинкою, додавши хештег свого нового альбому #ThisIsMeNow і відзначивши свій бренд J.Lo Beauty.

Лопес показала не лише свій розкішний модний образ, а й похвалилася не менш ефектною ялинкою, вбраною срібними, золотими та червоними прикрасами.

Ще один знімок зроблений у салоні Rolls Royce співачки, і вона демонструє бездоганний макіяж очей і яскраво-червону помаду.

Повертаючись до сумок знаменитості, варто відзначити, що в неї далеко не один "іменний" аксесуар. Вона часто носить сумку Dior Book Tote із надрукованим на ній JLO, а на своєму весіллі вона та її чоловік Бен Аффлек навіть подарували гостям сумки з логотипом JB.

Нагадаємо, Джей Ло похвалилася підтягнутою фігурою в спортивному обтислому одязі.