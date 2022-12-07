Дженніфер Лопес продемонструвала підтягнуту фігуру (фото)

Знаменитість позувала у спортивному відвертому аутфіті.

Related video

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала підтягнуту фігуру. Знімками вона поділилася у своїх соцмережах.

На опублікованих кадрах дружина Бена Аффлека демонструє ніжно-рожевий топ та трендові велосипедки. До спортивного образу знаменитість додала білі кросівки, а волосся зібрала у хвіст.

На обличчі Джей Ло візажисти зробили легкий макіяж.

На кількох фото співачка показала, як робить вправи з гантелями та п'є воду.

Наразі артистка готується до релізу свого нового альбому, пісні з якого будуть присвячені голлівудському актору Бену Аффлеку. Зіркова пара возз'єдналася після 20 років "перерви" та зіграла розкішне весілля влітку 2022. До цього на початку 2000-х вони вже майже одружилися, проте в останній момент бойфренд співачки передумав.

Наразі Бен Аффлек та Дженніфер Лопес часто виходять разом у світ та демонструють свої теплі почуття одне до одного на публіці.

Нагадаємо, Джей Ло показала, з чим носити вкорочену сорочку взимку 2022/23.

Також Фокус писав про секретне гравіювання на обручці коханої оскароносного актора.