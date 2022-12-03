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Стиль життя

Дженніфер Лопес розповіла про таємне гравіювання на її обручці

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Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Знаменитість розповіла про сентиментальне послання, яке Бен Аффлек вигравіював на її обручці.

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53-річна актриса та співачка Дженніфер Лопес розкрила таємницю особливого гравіювання на її розкішній обручці з великим зеленим діамантом. Про це пише People.

Під час пропозиції 50-річний актор Бен Аффлек подарував коханій обручку, всередині якої є ще й таємне послання для Дженніфер.

В інтерв'ю із Зейном Лоу для Apple Music зірка поділилася, що на обручці є напис "Not. Going. Anywhere" (Не. Іду. Нікуди).

"Ось так він підписував свої електронні листи, коли ми знову починали спілкуватися. "Типу: "Не хвилюйся, я нікуди не піду", — сказала Лопес.

Знаменитість розповіла, що ці слова надихнули її на один із майбутніх треків у довгоочікуваному альбомі This Is Me… Now, який вона нещодавно анонсувала. Більшість пісень у збірці буде присвячено чоловікові артистки, голлівудському актору Бену Аффлеку.

Нагадаємо, влітку 2022 року Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зіграли розкішне весілля після майже 20-річної "перерви" у своїх романтичних стосунках. Вони часто виходять разом у світ і демонструють свої почуття одне до одного на публіці.

Також Фокус писав, що Джей Ло та Бен Аффлек сходили на побачення до театру.