Дженніфер Лопес сходила на побачення з Беном Аффлеком у светрі за 61 тисячу гривень (фото)

Зіркова пара вирішила відсвяткувати важливий день у театрі.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес сходила на побачення зі своїм чоловіком Беном Аффлеком у светрі за 61 тисячу гривень. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара відсвяткувала День подяки в театрі. Їх помітили на Бродвеї — одній з найпопулярніших вулиць Нью-Йорка. Для виходу на публіку співачка обрала светр з новорічним принтом від Ralph Lauren Collection та темну спідницю з вирізом до бедра. Як аксесуари до луку Джей Ло обрала ремінь та каблучки. Волосся знаменитості було розпущене, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж.

Тим часом 50-річний оскароносний актор був одягнутий у чорне пальто, штани та білу футболку.

Зазначимо, що новорічний светр Дженніфер Лопес коштує 1398 фунтів стерлінгів (понад 61 тисячу гривень).

Зіркова пара відновила свої стосунки після майже 20-річної "перерви". Влітку 2022 вони зіграли весілля та тривалий час перебували у медовому місяці. Наразі актори часто виходять разом у світ та демонструють свої теплі почуття одне до одного на публіці.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала фото двадцятирічної давності.

Також Фокус писав про особливу прикрасу Джей Ло, яка присвячена її чоловікові.