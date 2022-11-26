Дженніфер Лопес сходила на побачення з Беном Аффлеком у светрі за 61 тисячу гривень (фото)
Зіркова пара вирішила відсвяткувати важливий день у театрі.
53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес сходила на побачення зі своїм чоловіком Беном Аффлеком у светрі за 61 тисячу гривень. Про це пише Daily Mail.
Зіркова пара відсвяткувала День подяки в театрі. Їх помітили на Бродвеї — одній з найпопулярніших вулиць Нью-Йорка. Для виходу на публіку співачка обрала светр з новорічним принтом від Ralph Lauren Collection та темну спідницю з вирізом до бедра. Як аксесуари до луку Джей Ло обрала ремінь та каблучки. Волосся знаменитості було розпущене, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж.
Тим часом 50-річний оскароносний актор був одягнутий у чорне пальто, штани та білу футболку.
Зазначимо, що новорічний светр Дженніфер Лопес коштує 1398 фунтів стерлінгів (понад 61 тисячу гривень).
Зіркова пара відновила свої стосунки після майже 20-річної "перерви". Влітку 2022 вони зіграли весілля та тривалий час перебували у медовому місяці. Наразі актори часто виходять разом у світ та демонструють свої теплі почуття одне до одного на публіці.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала фото двадцятирічної давності.
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