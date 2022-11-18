Дженніфер Лопес показала архівні фото, яким 20 років

Джей Ло опублікувала серію фото, зроблених 20 років тому.

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53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фото, зроблених 20 років тому. На них знаменитість зображена у досить відвертому вбранні під час фотосесії для журналу Vibe.

Зірка не соромиться зніматися у відвертих фотосесіях і фільмах та ділитися кадрами зі своїми шанувальниками. Вона завжди сміливо показувала розкішну фігуру.

На фото, що вона продемонструвала, їй було 33 роки. На кількох кадрах улюблениця мільйонів зображена у чорній сукні без білизни. На інших знімках — у трусах, топі, спортивному купальнику та комбінезоні. Всі образи Джей Ло завершували зачіски й ефектні макіяжі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес стала героїнею нового номера американського Vogue, де розповіла своїм шанувальникам про причини возз'єднання з 50-річним актором Беном Аффлеком через 17 років.

Також Фокус писав, що багато феміністок засудили Дженніфер за те, що вона після весілля взяла прізвище чоловіка, однак для самої співачки це не має жодного значення.