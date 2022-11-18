Дженнифер Лопес показала архивные фото, которым 20 лет

Джей Ло опубликовала серию фотографий, сделанных 20 лет назад.

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53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, сделанных 20 лет назад. На них знаменитость изображена в довольно откровенных нарядах во время фотосессии для журнала Vibe.

Звезда не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях и фильмах и делиться кадрами со своими поклонниками. Она всегда смело показывала роскошную фигуру.

На фото, которые она продемонстрировала, ей было 33 года. На нескольких кадрах любимица миллионов изображена в черном платье без белья. На других снимках – в трусах, топе, спортивном купальнике и комбинезоне. Все образы Джей Ло завершали прически и эффектные макияжи.

Напомним, Дженнифер Лопес стала героиней нового номера американского Vogue, где рассказала для своих поклонников о причинах воссоединения с 50-летним актером Беном Аффлеком спустя 17 лет.

Также Фокус писал, что многие феминистки осудили Дженнифер за то, что она после свадьбы взяла фамилию мужа, однако для самой певицы это не имеет никакого значения.