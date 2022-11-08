Дженнифер Лопес рассказала, почему на нее обиделись феминистки после свадьбы с Беном Аффлеком

Джей Ло не только примерила дизайнерские наряды, но и рассказала о своем нелегком пути к счастью.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала героиней нового номера американского Vogue, для которого ее в роскошных образах от лучших мировіых брендов снимала легендарная Энни Лейбовиц.

На снимках миссис Афлек, а именно такую фамилию она взяла после того, как вышла замуж за Бена Аффлека, позирует в ярко-красном платье от Valentino с огромным цветком спереди и бретельками, перекрещивающимися на спине, топе, жакете и пышной юбке черного цвета от Dior, кожанном ансамбле, состоящем из корсета, куртки и длинной юбки, от Marc Jacobs, элегантном ансамбле от Saint Lauren, а также в белом женственном платье из атласа от Maison Margiela.

Фото: Vogue

В интервью, которое Дженифер давала между съемками, она рассказала, что многие феминистки осудили ее за то, что она после свадьбы взяла фамилию мужа, однако для самой певицы это не имеет никакого значения:

"Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя будет миссис Аффлек, потому что мы соединились. Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не думаю, что это проблема… Я полностью контролирую свою жизнь и судьбу и чувствую себя сильной как женщина и как личность. Я могу понять, что у людей есть свои чувства по этому поводу, и это тоже нормально. Но если вы хотите знать, как я к этому отношусь, я просто чувствую, что это романтично. Он по-прежнему несет в себе традиции и романтику, и, может быть, я именно такая девушка".

Лопес призналась, что нынешний успех дался ей годами упорного труда, и были времена, когда она не понимала, как дальше жить и куда двигаться, а также училась по-настоящему любить себя.

"Я просто не понимала, что значит заботиться о себе, не ставить чьи-то чувства и потребности – и свою потребность в том, чтобы они любили вас – выше заботы о себе. Ты думаешь, что это благородное дело – ставить себя на второе место. И это не так".

Напомним, Дженнифер Лопес показала идеальную пижаму для дома.