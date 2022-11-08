Дженніфер Лопес розповіла, чому на неї образилися феміністки після весілля з Беном Аффлеком

Джей Ло не лише приміряла дизайнерські вбрання, а й розповіла про свій нелегкий шлях до щастя.

Related video

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес стала героїнею нового номера американського Vogue, для якого її в розкішних образах від найкращих світових брендів знімала легендарна Енні Лейбовіц.

На знімках місіс Афлек, а саме таке прізвище вона взяла після того, як вийшла заміж за Бена Аффлека, позує в яскраво-червоній сукні від Valentino з величезною квіткою спереду та бретельками, що перехрещуються на спині, топі, жакеті та пишній спідниці чорного кольору, шкіряному ансамблі, що складається з корсета, куртки й довгої спідниці від Marc Jacobs, елегантному ансамблі від Saint Lauren, а також у білій жіночній сукні з атласу від Maison Margiela.

Фото: Vogue

В інтерв'ю, яке Дженніфер давала між зйомками, вона розповіла, що багато феміністок засудили її за те, що вона після весілля взяла прізвище чоловіка, однак для самої співачки це не має жодного значення:

"Люди, як і раніше, називатимуть мене Дженніфер Лопес. Але моє офіційне ім'я буде місіс Аффлек, тому що ми поєдналися. Ми чоловік і дружина. Я пишаюся цим. Я не думаю, що це проблема... Я повністю контролюю своє життя й долю та відчуваю себе сильною як жінка і як особистість. Я можу зрозуміти, що в людей є свої почуття щодо цього, і це теж нормально. Але якщо ви хочете знати, як я до цього ставлюся, я просто відчуваю, що це романтично. Він, як і раніше, несе в собі традиції та романтику, і, можливо, я саме така дівчина”.

Лопес зізналася, що нинішній успіх дався їй роками завзятої праці, і були часи, коли вона не розуміла, як далі жити й куди рухатися, а також навчалася по-справжньому любити себе.

"Я просто не розуміла, що означає піклуватися про себе, не ставити чиїсь почуття й потреби — і свою потребу в тому, щоб вони любили вас — вище за турботу про себе. Ти думаєш, що це шляхетна справа — ставити себе на друге місце. І це не так".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала ідеальну піжаму для дому.