Дженніфер Лопес показала ідеальну піжаму для дому

Джей Ло показує, чим гарна зріла краса.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес продовжує радувати своїх підписників у соцмережах сексуальними образами, просуваючи білизну від італійського бренду Intimissimi й демонструючи, що жінка будь-якого віку залишається красивою та бажаною.

На новому знімку Джей Ло позує, швидше за все, у своєму розкішному маєтку, сидячи на дивані з книгою та олівцем у затишній чорній піжамі з шовку. Під нею видно чорний бюстгальтер, оздоблений мереживом, із додатковими декоративними бретельками спереду. На шиї в знаменитості — тонка золота підвіска з діамантами Mrs (місіс), що натякає на заміжню даму. Як відомо, Дженніфер вийшла заміж за Бена Аффлека й зараз насолоджується сімейним життям.

Волосся знаменитості розпущене та хвилями спадає на плечі. Вона мрійливо дивиться у вікно, а на її обличчі можна помітити макіяж, який підкреслює вилиці й очі Лопес.

Раніше співачка вже ділилася знімками, зробленими в спальні, де також постала в розкішному комплекті білизни від Intimissimi. Крім того, вона є обличчям бренду Coach, разом із яким розробила лінію сумок.

Нагадаємо, у середині жовтня Бен і Дженніфер уперше після весілля публічно з'явилися на показі колекції американського дому моди Ralph Lauren SS'23.