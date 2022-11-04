Дженнифер Лопес показала идеальную пижаму для дома

Джей Ло показывает, чем хороша зрелая красота.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях сексуальными образами, продвигая белье от итальянского бренда Intimissimi и демонстрируя, что женщина в любов возрасте остается красивой и желанной.

На новом снимке Джей Ло позирует, скорее всего, в своем роскошном особняке, сидя на диване с книгой и караднашом в уютной черной пижаме из шелка. Под ней виден черный бюстгальтер, отделанный кружевом, с дополнительными декоративными бретельками спереди. На шее у знаменитости – тонкая золотая подвеска с бриллиантами Mrs (миссис), что намекает на статус замужней дамы. Как известно, Дженнифер вышла замуж за Бена Аффлека и сейчас наслаждается семейной жизнью.

Волосы знаменитости распущены и волнами спадают на плечи. Она мечтательно смотрит в окно, а на ее лице можно заметить макияж, который подчеркивает скулы и глаза Лопес.

Ранее певица уже делилась снимками, сделанными в спальне, где тоже предстала в роскошном комплекте белья от Intimissimi. Кроме того, она является лицом бренда Coach, совместно с которым разработала линию сумок.

Напомним, в середине октября Бен и Дженнифер впервые после свадьбы публично появились на показе коллекции американского Дома моды Ralph Lauren SS’23.