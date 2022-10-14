Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли в свет после свадьбы

50-летняя актриса Дженнифер Лопес и 50-летний актер Бен Аффлек впервые после свадьбы публично появились на показе коллекции американского Дома моды Ralph Lauren SS’23.

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Лопес была одета в черное платье Ralph Lauren с глубоким декольте в тонкую полоску с длинными рукавами. Образ певица дополнила туфлями-лодочками на каблуке. Завершила образ знаменитость ковбойской шляпой, клатчем, колье и несколькими эффектными кольцами. Аффлек предпочел темный костюм с фактурным блейзером.

В числе гостей показа Ralph Lauren были замечены такие знаменитости, как Минди Калинг, Джеймс Марсден, Джон Ледженд, Джессика Честейн и Сильвестр Сталлоне со своей женой Дженнифер Флавин.

Ранее мы писали о том, что 50-летний американский актер Бен Аффлек и 53-летняя актриса Дженнифер Лопес поклялись друг другу в вечной любви в Маленькой Белой часовне в Лас-Вегасе, а затем устроили пышное торжество для близких и друзей.