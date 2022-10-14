Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше вийшли у світ після весілля

50-річна актриса Дженніфер Лопес та 50-річний актор Бен Аффлек вперше після весілля публічно з'явилися на показі колекції американського Будинку моди Ralph Lauren SS'23.

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Лопес була одягнена у чорну сукню Ralph Lauren з глибоким декольте у тонку смужку з довгими рукавами. Образ співачка доповнила туфлями-човниками на підборах. Завершила образ знаменитість ковбойським капелюхом, клатчем, кольє та кількома ефектними кільцями. Аффлек віддав перевагу темному костюму з фактурним блейзером.

Серед гостей показу Ralph Lauren були помічені такі знаменитості, як Мінді Калінг, Джеймс Марсден, Джон Ледженд, Джесіка Честейн та Сільвестр Сталлоне зі своєю дружиною Дженніфер Флавін.

Раніше ми писали про те, що 50-річний американський актор Бен Аффлек і 53-річна актриса Дженніфер Лопес присяглися один одному у вічному коханні в Маленькій Білій каплиці в Лас-Вегасі, а потім влаштували пишну урочистість для близьких та друзів.