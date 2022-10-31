Дженнифер Лопес в нижнем белье известного бренда показала свое утро

Певица, как и многие другие знаменитости, любит белье от бренда Intimissimi.

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53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая наслаждается семейной жизнью с Беном Аффлеком, демонстрирует зрелую красоту уверенной в себе и любимой женщины. На своих страницах в соцсетях знаменитость поделилась серией фото, на которых она позирует, сидя в кровати, а на ней – роскошное нижнее белье кремового цвета от бренда Intimissimi.

На Дженнифер – белое кружевное боди, поверх которого накинут шелковый халат, приспущенный на одном плече. Ее волосы распущены и спадают на плечи мягкими волнами.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Линия Intimissimi очень популярна у знаменитостей и часто привлекает их к участию в рекламных кампаниях. Недавно бренд представил кампейн с с супермоделью Хайди Клум и ее дочерью Лени.

Лопес часто говорит о своем отношении к своему телу и о том, что она чувствует себя сексуально, несмотря на то, что постоянно находится под пристальным вниманием общественности. В интервью четырехлетней давности она рассказывала, что в начале карьеры часто слышала от посторонних людей рекомендации похудеть.

"Мои формы меня совсем не беспокоили. Наконец дошло до того, что я подумала: "Вот кто я. У меня такая форма". Все, с кем я росла, выглядели так, и все они казались мне красивыми. Мои мама и бабушка были теми, кто вдалбливал мне: "Вот какие мы есть, и это то, что прекрасно. Быть ​​пышечкой или не быть ростом 6 футов (180+ см) никогда не было чем-то плохим. На самом деле это было что-то, что приветствовалось. И поэтому позже, когда я представила это всему миру, я на самом деле не пыталась что-то доказать. Я просто была собой… За эти годы ко мне подходило так много людей – знаменитости, люди, которых я встречаю на улице, фанаты, все, и они говорят то же самое: "Большое спасибо". У меня такое же телосложение. Раньше я думала, что я толстая, но теперь я чувствую себя красивой".

Ранее мы писали, что Лопес и Аффлек впервые вышли в свет как супруги, появившись на модном показе.