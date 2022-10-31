Дженніфер Лопес у спідній білизні відомого бренду показала свій ранок

Співачка, як і багато інших знаменитостей, любить білизну від бренду Intimissimi.

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53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка насолоджується сімейним життям з Беном Аффлеком, демонструє зрілу красу впевненої в собі та коханої жінки. На своїх сторінках у соцмережах знаменитість поділилася серією фото, на яких вона позує, сидячи в ліжку, а на ній — розкішна спідня білизна кремового кольору від бренду Intimissimi.

На Дженніфер — біле мереживне боді, поверх якого накинутий шовковий халат, приспущений на одному плечі. Її волосся розпущене і спадає на плечі м'якими хвилями.

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Лінія Intimissimi дуже популярна у знаменитостей і часто приваблює їх до участі у рекламних кампаніях. Нещодавно бренд представив кампейн із супермоделлю Гайді Клум та її дочкою Лені.

Лопес часто говорить про своє ставлення до тіла і про те, що вона почувається сексуально, попри те, що постійно перебуває під пильною увагою громадськості. В інтерв'ю чотирирічній давності вона розповідала, що на початку кар'єри часто чула від сторонніх людей рекомендації схуднути.

"Мої форми мене зовсім не турбували. Нарешті дійшло до того, що я подумала: "Ось хто я. У мене така форма". Всі, з ким я росла, виглядали так, і всі вони здавались мені красивими. Мої мама і бабуся були тими, хто втовкмачував мені: "Ось які ми є, і це те, що прекрасно. Бути пампушкою або не бути ростом 6 футів (180+ см) ніколи не було чимось поганим. Насправді це було щось, що віталося. І тому пізніше, коли я це представила всьому світу, я насправді не намагалася щось довести. Я просто була собою… За ці роки до мене підходило так багато людей — знаменитості, люди, яких я зустрічаю на вулиці, фанати, всі, і вони кажуть те саме: "Дуже дякую". У мене така ж статура. Раніше я думала, що я товста, але тепер я почуваюся красивою".

Раніше ми писали, що Лопес і Аффлек вперше вийшли у світ як подружжя, з'явившись на модному показі.