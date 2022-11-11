Дженніфер Лопес одягла прикрасу, присвячену коханому чоловікові (фото)

Співачка неодноразово з'являлася у іменних прикрасах на публіці.

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53-річна Дженніфер Лопес продовжує насолоджуватися статусом заміжньої жінки й всіляко демонструє любов до свого чоловіка, оскароносного актора та режисера Бена Аффлека. На своїй сторінці в соцмережі артистка опублікувала кілька нових знімків, де засвітилася в особливій прикрасі, присвяченій її чоловікові.

На знімках зірка позує у білій шовковій сукні Halston та білій шубі, а на шиї у неї виділяється ланцюжок із підвіскою у вигляді напису "Дженіфер і Бен". Вона також поєднувала романтичну прикрасу з довгим намистом у вигляді колібрі та зібрала волосся у низький пучок, демонструючи пару приголомшливих сережок у формі сльозинок з натуральними жовтими та білими діамантами, виготовлених вручну спеціально для неї Raven Fine Jewelers.

[ + – ] Дженніфер Лопес у сукні від Halston Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На інших фотографіях Джей Ло — у чорній сукні від Ellie Saab із чорним хутром. Заради чорного вбрання актриса змінила намисто на інше, з двома рядами діамантових кольорів та відповідними сережками з діамантами. Вона одягнула платинове кільце з діамантом огранювання "кушон" в 10 каратів у комплекті зі смугою з додатковими діамантами в 5 каратів, також наданими Raven Jewelers.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На п'ятій та останній фотографії Лопес були покерні фішки, карти та рожевий напій з квіткою всередині.

Іменні прикраси — родзинка Дженніфер. У серпні вона її помітили у намисті від бренду Foundrae "BEN", коли молодята бродили вулицями італійського Портофіно. Намисто було подарунком Аффлека на її 52-річчя у липні 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Лопес опублікувала серію фото, де позує у розкішній білизні від італійського бренду.