Дженнифер Лопес надела украшение, посвященное любимому мужу (фото)

Певица неоднократно появлялась в именных украшениях на публике.

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53-летняя Дженнифер Лопес продолжает наслаждаться статусом замужней женщины и всячески демонстрирует любовь к своему супругу, оскароносному актеру и режиссеру Бену Аффлеку. На своей странице в соцсети артистка опубликовала несколько новых снимков, где засветилась в особенном украшении, посвященному ее мужу.

На снимках звезда позирует в белом шелковом платье Halston и белой шубе, а на шее у нее красуется цепочка с подвеской в виде надписи "Дженнифер и Бен". Она также сочетала романтическое украшение с длинным ожерельем в виде колибри и собрала волосы в низкий пучок, демонстрируя пару потрясающих сережек в форме слезинок с натуральными желтыми и белыми бриллиантами, изготовленных вручную специально для нее Raven Fine Jewelers.

[ + – ] Дженнифер Лопес в платье от Halston Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На других фотографиях Джей Ло – в черном платье от Ellie Saab с черным мехом. Ради черного наряда актриса сменила ожерелье на другое, с двумя рядами бриллиантовых цветов и соответствующими серьгами с бриллиантами. Она надела платиновое кольцо с бриллиантом огранки "кушон" в 10 карат в комплекте с полосой с дополнительными бриллиантами в 5 карат, также предоставленными Raven Jewelers.

Фото: Jennifer Lopez/Facebook Фото: Jennifer Lopez/Facebook

На пятой и последней фотографии Лопес были покерные фишки, карты и розовый напиток с цветком внутри.

Именные украшения – изюминка Дженнифер. В августе она была замечена в ожерелье от бренда Foundrae "BEN", когда молодожены бродили по улицам итальянского Портофино. Ожерелье было подарком Аффлек на ее 52-летие в июле 2021 года.

Напомним, недавно Лопес опубликовала серию фото, где позирует в роскошном белье от итальянского бренда.