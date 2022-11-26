Дженнифер Лопес сходила на свидание с Беном Аффлеком в свитере за 61 тысячу гривен (фото)

Звездная пара решила отметить важный день в театре.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес сходила на свидание со своим мужем Беном Аффлеком в свитере за 61 тысячу гривен. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара отметила День благодарения в театре. Их заметили на Бродвее – одной из самых популярных улиц Нью-Йорка. Для выхода на публику певица выбрала свитер с новогодним принтом от Ralph Lauren Collection и темную юбку с вырезом на бедре. В качестве аксессуаров к луку Джей Ло выбрала ремень и кольца. Волосы знаменитости были распущены, а на лице визажисты сделали вечерний макияж.

Между тем, 50-летний оскароносный актер был одет в черное пальто, брюки и белую футболку.

Отметим, что новогодний свитер Дженнифер Лопес стоит 1398 фунтов стерлингов (свыше 61 тысячи гривен).

Звездная пара возобновила свои отношения после почти 20-летнего "перерыва". Летом 2022 они сыграли свадьбу и долгое время находились в медовом месяце. В настоящее время актеры часто выходят вместе в свет и демонстрируют свои теплые чувства друг к другу на публике.

Напомним, Дженнифер Лопес показала фото двадцатилетней давности.

Также Фокус писал об особом украшении Джей Ло, посвященном ее мужу.