Дженніфер Лопес анонсувала новий альбом і присвятила його Бену Аффлеку

У 2002 Джей Ло уже співала про кохання до оскароносного актора.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес анонсувала вихід нового альбому. Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

Цікаво те, що більшість пісень у збірці будуть присвячені чоловікові артистки, голлівудському актору Бену Аффлеку.

У 2002 Джей Ло випустила свій альбом This Is Me…Then, у якому співала про перші стосунки з коханим. Втім, після тривалої перерви та шлюбів з іншими людьми знаменитості повернулися одне до одного та відновили свої романтичні стосунки.

На відео з релізом Джей Ло використала кадри 20-річної давнини, на яких позувала у білосніжному образі, після яких одразу перевтілилася на себе сьогоднішню — вона постала у сміливому шкіряному костюмі з оголеною талією та пишним бюстом. Новий альбом артистки отримав назву This is Me…Now.

Шанувальників Лопес дуже порадувало те, що до збірки увійшла оновлена версія пісні Dear Ben, яку співачка присвятила Бену Аффлеку 20 років тому.

Зазначимо, що перший альбом зірки сцени свого часу отримав понад шість мільйонів екземплярів у продажу по всьому світу.

Нагадаємо, Джей Ло сходила на побачення з Беном Аффлеком у светрі за понад 60 тисяч гривень.

Також Фокус писав про фото Дженніфер Лопес 20-річної давності.