Дженнифер Лопес анонсировала новый альбом и посвятила его Бену Аффлеку

В 2002 году Джей Ло уже пела о любви к оскароносному актеру.

Related video

53-летняя американская певица Дженнифер Лопес анонсировала выход нового альбома. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Интересно то, что большинство песен в сборнике будут посвящены мужу артистки, голливудскому актеру Бену Аффлеку.

В 2002 Джей Ло выпустила свой альбом This Is Me…Then, в котором пела о первых отношениях с возлюбленным. Впрочем, после продолжительного перерыва и браков с другими людьми знаменитости вернулись друг к другу и восстановили свои романтические отношения.

На видео с релизом Джей Ло использовала кадры 20-летней давности, на которых позировала в светлом образе, после которых сразу превратилась в себя сегодняшнюю — она предстала в смелом кожаном костюме с обнаженной талией и пышным бюстом. Новый альбом артистки получил название This is Me…Now.

Поклонников Лопес очень порадовало, что в сборник вошла обновленная версия песни Dear Ben, которую певица посвятила Бену Аффлеку 20 лет назад.

Отметим, что первый альбом звезды сцены в свое время получил более шести миллионов экземпляров в продаже по всему миру.

Напомним, Джей Ло сходила на свидание с Беном Аффлеком в свитере за более 60 тысяч гривен.

Также Фокус писал о фото Дженнифер Лопес 20-летней давности.