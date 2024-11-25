55-річна Дженніфер Лопес вигуляла ультракоротку спідницю (фото)

Джей Ло демонструє образ сильної та успішної жінки, а також мотивує інших працювати над собою.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес у свої 55 років продовжує роздавати жару, дивуючи шанувальників дедалі сміливішими вбраннями, що підкреслюють підтягнуту фігуру артистки та її довгі й стрункі ноги. Знаменитість порадувала фанатів черговою порцією фото, де продемонструвала нев'янучу красу.

На знімках Джей Ло позує в ультракороткій спідниці в складку, яка ледве прикриває сідниці, жакет в тон з чорним широким поясом і чоботи-ботфорти вище стегна. На одному з фото вона сидить, закинувши ноги на стіл.

Дженніфер Лопес роздає стиль Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

З аксесуарів на ній помітні золотий браслет, золоті каблучки і сонцезахисні окуляри.

Особливу увагу звертає на себе манікюр зірки в шоколадному кольорі, який їй традиційно зробив іменитий майстер нігтьової естетики Том Бачик.

Останнім часом Дженніфер постійно тішить своїх підписників у соцмережах новими знімками, показуючи розкішне вбрання та аксесуари. Наразі артистка самотня, оскільки в серпні подала на розлучення з Беном Аффлеком після двох років шлюбу, проте їй уже приписують новий роман.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Джей Ло запідозрили у стосунках з її новим охоронцем модельної зовнішності. Сама співачка ніяк не коментує ці чутки.

Раніше вона говорила, що найближчим часом планує зосередитися на роботі та на своїй родині. Наступного року Дженніфер планує вирушити в турне, яке скасувала цього року.

Тим часом колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер ображена на співачку і вважає, що та використала її у своїх інтересах, коли попросила її допомогти зберегти шлюб. Усі зусилля виявилися марними, оскільки пара все одно затіяла шлюборозлучний процес.

Нагадаємо, Фокус писав, що Puff Daddy розповів, до чого його довела Дженніфер Лопес.