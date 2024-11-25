55-летняя Дженнифер Лопес выгуляла ультракороткую юбку (фото)

Джей Ло демонстрирует образ сильной и успешной женщины, а также мотивирует других работать над собой.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 55 лет продолжает раздавать жару, удивляя поклонников все более смелыми нарядами, которые подчеркивают подтянутую фигуру артистки и ее длинные и стройные ноги. Знаменитость порадовала фанатов очередной порцией фото, где продемонстрировала неувядающую красоту.

На снимках Джей Ло позирует в ультракороткой юбке в складку, которая едва прикрывает ягодицы, жакет в тон с черным широким поясом и сапоги-ботфорты выше бедра. На одном из фото она сидит, закинув ноги на стол.

Дженнифер Лопес раздает стиль Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Из аксессуаров на ней заметны золотой браслет, золотые кольца и солнцезащитные очки.

Особое внимание обращает на себя маникюр звезды в шоколадном цвете, который ей традиционно сделал именитый мастер ногтевой эстетики Том Бачик.

В последнее время Дженнифер постоянно радует своих подписчиков в соцсетях новыми снимками, показывая роскошные наряды и аксессуары. Сейчас артистка одинока, поскольку в августе подала на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака, однако ей уже приписывают новый роман.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Джей Ло заподозрили в отношениях с ее новым охранником модельной внешности. Сама певица никак не комментирует эти слухи.

Ранее она говорила, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на работе и на своей семье. В следующем году Дженнифер планирует отправиться в турне, которое отменила в этом году.

Тем временем бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер обижена на певицу и считает, что та использовала ее в своих интересах, когда попросила ее помочь сохранить брак. Все усилия оказались напрасными, поскольку пара все равно затеяла бракоразводный процесс.

Напомним, Фокус писал, что Puff Daddy рассказал, до чего его довела Дженнифер Лопес.