Дженнифер Лопес рассказала о тайной гравировке на ее кольце

Знаменитость рассказала о сентиментальном послании, которое Бен Аффлек выгравировал на ее обручальном кольце.

Related video

53-летння актриса и певица Дженнифер Лопес раскріла тайну особенной гравировки на ее роскошном обручальном кольце с большим зеленім бриллиантом. Об этом пишет People.

Во время предложения 50-летний актер Бен Аффлек подарил любимой кольцо, внутри которого есть еще и тайное послание для Дженнифер.

В интервью с Зейном Лоу для Apple Music звезда поделилась, что на обручальном кольце есть надпись "Not. Going. Anywhere" (Не. Иду. Никуда).

"Вот так он подписывал свои электронные письма, когда мы снова начинали общаться. "Типа: "Не волнуйся, я никуда не уйду", — поделилась Лопес.

Знаменитость рассказала, что эти слова вдохновили ее на один из предстоящих треков в долгожданном альбоме "This Is Me… Now", который она недавно анонсировала. Большинство песен в сборнике будут посвящены мужу артистки, голливудскому актеру Бену Аффлеку.

Напомним, летом 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли роскошную свадьбу после почти 20-летнего "перерыва" в своих романтических отношениях. Они часто выходят вместе в свет и демонстрируют свои чувства друг к другу на публике.

Также Фокус писал, что Джей Ло и Бен Аффлек сходили на свидание в театр.