Дженнифер Лопес продемонстрировала подтянутую фигуру (фото)

Знаменитость позировала в спортивном откровенном аутфите.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала подтянутую фигуру. Снимками она поделилась в своих соцсетях.

На опубликованных кадрах жена Бена Аффлека демонстрирует нежно-розовый топ и трендовые велосипедки. К спортивному образу знаменитость добавила белые кроссовки, а волосы собрала в хвост.

На лице Джей Ло визажисты сделали лёгкий макияж.

На нескольких фотографиях певица показала, как делает упражнения с гантелями и пьет воду.

Сейчас артистка готовится к релизу своего нового альбома, песни которого будут посвящены голливудскому актеру Бену Аффлеку. Звездная пара воссоединилась после 20 лет "перерыва" и сыграла роскошную свадьбу летом 2022. До этого в начале 2000-х они уже почти поженились, однако в последний момент бойфренд певицы передумал.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сейчас часто выходят вместе в свет и демонстрируют свои теплые чувства друг к другу на публике.

Напомним, Джей Ло показала, с чем носить укороченную рубашку зимой 2022/23.

Также Фокус писал о секретной гравировке на обручальном кольце возлюбленной оскароносного актера.