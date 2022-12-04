Дженнифер Лопес показала, с чем носить укороченную рубашку зимой 2022/23 (фото)
Знаменитость выбрала для выхода лаконичный образ.
53-летняя американская певица Дженнифер Лопес показала, с чем носить укороченную рубашку зимой 2022/23. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда сцены была замечена в Лос-Анджелесе после посещения салона красоты. Для выхода в свет Джей Ло выбрала лаконичный и стильный образ – объемную укороченную светлую рубашку и свободные бежевые брюки на высокой талии. К зимнему аутфиту знаменитость добавила тёмный тренч. В качестве аксессуаров жена Бена Аффлека выбрала массивную сумку и серебристые серьги-кольца.
Волосы певица собрала в аккуратный пучок. А на лице визажисты сделали легкий дневной макияж.
Сейчас Дженнифер Лопес готовится к релизу своего нового альбома, посвященного мужу, голливудскому актеру Бену Аффлеку. Летом 2022 звездная пара сыграла свадьбу после практически 20-летнего "перерыва" в отношениях. Ведь в начале 2000-х певица и актер уже были готовы жениться, однако в последний момент планы сорвались и оскароносный Бен Аффлек передумать делать серьезный шаг.
После официальной церемонии Джей Ло взяла фамилию мужа.
Напомним, Дженнифер Лопес рассказала об особой гравировке на ее обручальном кольце.
Также Фокус писал о самом трендовом свитере сезона, который накануне продемонстрировала Дженнифер Лопес.