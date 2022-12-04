Дженнифер Лопес показала, с чем носить укороченную рубашку зимой 2022/23 (фото)

Знаменитость выбрала для выхода лаконичный образ.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес показала, с чем носить укороченную рубашку зимой 2022/23. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены была замечена в Лос-Анджелесе после посещения салона красоты. Для выхода в свет Джей Ло выбрала лаконичный и стильный образ – объемную укороченную светлую рубашку и свободные бежевые брюки на высокой талии. К зимнему аутфиту знаменитость добавила тёмный тренч. В качестве аксессуаров жена Бена Аффлека выбрала массивную сумку и серебристые серьги-кольца.

Волосы певица собрала в аккуратный пучок. А на лице визажисты сделали легкий дневной макияж.

[ + – ] Дженнифер Лопес

Сейчас Дженнифер Лопес готовится к релизу своего нового альбома, посвященного мужу, голливудскому актеру Бену Аффлеку. Летом 2022 звездная пара сыграла свадьбу после практически 20-летнего "перерыва" в отношениях. Ведь в начале 2000-х певица и актер уже были готовы жениться, однако в последний момент планы сорвались и оскароносный Бен Аффлек передумать делать серьезный шаг.

После официальной церемонии Джей Ло взяла фамилию мужа.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

Напомним, Дженнифер Лопес рассказала об особой гравировке на ее обручальном кольце.

Также Фокус писал о самом трендовом свитере сезона, который накануне продемонстрировала Дженнифер Лопес.