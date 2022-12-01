Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дженнифер Лопес вышла в самом трендовом свитере зимы 2022. Что такое свитер фэйр-айл?

модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle, дженнифер лопес, бен аффлек, Ralph Lauren
Фото: Getty Images | Дженнифер Лопес в модном свитере фэйр-айл от Ralph Lauren

Свитера с круглым вырезом и узором, который напоминает пончо, впервые начали вязать в Шотландии, но с той поры они стали самыми популярными в мире.

Related video

Дженнифер Лопес на днях вышла в свет вместе с Беном Аффлеком, но особое внимание привлек ее оригинальный наряд. Она сочетала уютный кашемировый свитер с узором, легкую длинную юбку и туфли на платформе. Но во всем этом образе внимание поклонников привлек именно свитер, который певица перехватила поясом. Об этом пишет People.

Свитера именно такого фасона и с узором, вывязанном вокруг выреза, обожают знаменитости. Их носят все, начиная от Кейт Миддлтон, и заканчивая Кэти Холмс. И пора и нам разобраться, почему они называются фэйр-айл, и отчего они так популярны.

модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle, дженнифер лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес в модном свитере фэйр-айл от Ralph Lauren
Фото: Getty Images

Собственно, Fair Isle — это техника вязания, которая появилась на шотландском острове Фэйр-Айл и названная в его честь. По негласным правилам "фэйр айл" подразумевает вязку по кругу и ограниченное количество цветов, причем в одном ряду могут быть использованы только два.

Обычно для одного свитера используются не более пяти цветов. Классические оттенки — это особый красный с названием "ализариновый", индиго и бледно-желтый.

фэйр-айл, свитер, модный свитер, кейт миддлтон Fullscreen
Кейт Миддлтон в свитере фэйр-айл
Фото: Getty Images

Настоящие свитера фэйр-айл вяжутся вручную шотландскими матсерицами и недешевы. Еще бы, ведь среди их поклонников были герцог Виндзорский и Трумен Капоте.

В итоге, теперь зачастую любой свитер с узором на зимнюю тему стали называть fair isle, хотя в классическом определении этой техники нет оленей, снежинок и елочек, только суровость шотландских островов.

Свитер Дженнифер Лопес был от Ralph Lauren, который использует в своих коллекциях все классические тренды. Но цена в 1690 долларов явно не всем по карману. Благо, все уважающие себя тренды отдают дань стилю вязки "фэйр-айл", так что любой может подобрать себе свитер по душе.

модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle Fullscreen
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle Fullscreen
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle Fullscreen
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle Fullscreen
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle Fullscreen
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle Fullscreen
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle
модный свитер, фэйр айл, свитер, Fair Isle

Свитера "фэйр-айл" настолько хороши сами по себе, что носить их стоит, как Дженнифер Лопес, делая их центром своего образа и подчеркивая их узоры монохромными юбками, брюками, или джинсами.

Они теплые, так что можно носить свой "фэйр-айл", распахнув пальто, или пуховик. Образ дополните уютными зимними ботинками и однотонным шарфом.

Напомним, ранее Фокус писал о трендах шарфов 2022, так что любой может подобрать аксессуар себе по вкусу.