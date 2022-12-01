Дженнифер Лопес вышла в самом трендовом свитере зимы 2022. Что такое свитер фэйр-айл?

Свитера с круглым вырезом и узором, который напоминает пончо, впервые начали вязать в Шотландии, но с той поры они стали самыми популярными в мире.

Related video

Дженнифер Лопес на днях вышла в свет вместе с Беном Аффлеком, но особое внимание привлек ее оригинальный наряд. Она сочетала уютный кашемировый свитер с узором, легкую длинную юбку и туфли на платформе. Но во всем этом образе внимание поклонников привлек именно свитер, который певица перехватила поясом. Об этом пишет People.

Свитера именно такого фасона и с узором, вывязанном вокруг выреза, обожают знаменитости. Их носят все, начиная от Кейт Миддлтон, и заканчивая Кэти Холмс. И пора и нам разобраться, почему они называются фэйр-айл, и отчего они так популярны.

[ + – ] Дженнифер Лопес в модном свитере фэйр-айл от Ralph Lauren Фото: Getty Images

Собственно, Fair Isle — это техника вязания, которая появилась на шотландском острове Фэйр-Айл и названная в его честь. По негласным правилам "фэйр айл" подразумевает вязку по кругу и ограниченное количество цветов, причем в одном ряду могут быть использованы только два.

Обычно для одного свитера используются не более пяти цветов. Классические оттенки — это особый красный с названием "ализариновый", индиго и бледно-желтый.

[ + – ] Кейт Миддлтон в свитере фэйр-айл Фото: Getty Images

Настоящие свитера фэйр-айл вяжутся вручную шотландскими матсерицами и недешевы. Еще бы, ведь среди их поклонников были герцог Виндзорский и Трумен Капоте.

В итоге, теперь зачастую любой свитер с узором на зимнюю тему стали называть fair isle, хотя в классическом определении этой техники нет оленей, снежинок и елочек, только суровость шотландских островов.

Свитер Дженнифер Лопес был от Ralph Lauren, который использует в своих коллекциях все классические тренды. Но цена в 1690 долларов явно не всем по карману. Благо, все уважающие себя тренды отдают дань стилю вязки "фэйр-айл", так что любой может подобрать себе свитер по душе.

Свитера "фэйр-айл" настолько хороши сами по себе, что носить их стоит, как Дженнифер Лопес, делая их центром своего образа и подчеркивая их узоры монохромными юбками, брюками, или джинсами.

Они теплые, так что можно носить свой "фэйр-айл", распахнув пальто, или пуховик. Образ дополните уютными зимними ботинками и однотонным шарфом.

Напомним, ранее Фокус писал о трендах шарфов 2022, так что любой может подобрать аксессуар себе по вкусу.