Дженніфер Лопес вийшла у найтрендовішому светрі зими 2022 року. Що таке светр фер-айл?

Светри з круглим вирізом і візерунком, що нагадує пончо, вперше почали в'язати в Шотландії, але відтоді вони стали найпопулярнішими у світі.

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Дженніфер Лопес днями вийшла у світ разом з Беном Аффлеком, але особливу увагу привернуло її оригінальне вбрання. Вона поєднувала затишний кашеміровий светр з візерунком, легку довгу спідницю та туфлі на платформі. Але у всьому цьому образі увагу прихильників привернув саме светр, який співачка перехопила поясом. Про це пише People.

Светри саме такого фасону і з візерунком, зв'язаним навколо вирізу, люблять знаменитості. Їх носять усі, починаючи від Кейт Міддлтон, і закінчуючи Кеті Голмс. І час і нам розібратися, чому вони називаються фер-айл, і чому вони такі популярні.

[ + – ] Дженніфер Лопес у модному светрі фер-айл від Ralph Lauren Фото: Getty Images

Власне, Fair Isle — це техніка в'язання, яка з'явилася на шотландському острові Фер-Айл і названа на його честь. За негласними правилами "фер айл" має на увазі в'язку по колу й обмежену кількість кольорів, причому в одному ряду можуть бути використані лише два.

Зазвичай для одного светра використовуються трохи понад п'ять кольорів. Класичні відтінки — це особливий червоний з назвою "алізариновий", індиго та блідо-жовтий.

[ + – ] Кейт Міддлтон у светрі фер-айл Фото: Getty Images

Справжні светри фер-айл в'яжуться вручну шотландськими майстринями і є недешевими. Ще б пак, адже серед їхніх шанувальників були герцог Віндзорський і Трумен Капоте.

У підсумку, тепер найчастіше будь-який светр із візерунком на зимову тему стали називати fair isle, хоча в класичному визначенні цієї техніки немає оленів, сніжинок та ялинок, лише суворість шотландських островів.

Светр Дженніфер Лопес був від Ralph Lauren, який використовує у своїх колекціях всі класичні тренди. Але ціна 1690 доларів явно не всім по кишені. Благо, всі тренди, що поважають себе, віддають данину стилю в'язки "фер-айл", так що будь-хто може підібрати собі светр до душі.

Светри "фер-айл" настільки гарні власними силами, що носити їх варто, як Дженніфер Лопес, роблячи їх центром свого образу і підкреслюючи їх візерунки монохромними спідницями, штанами, або джинсами.

Вони теплі, тому можна носити свій "фер-айл", розкривши пальто, або пуховик. Образ доповніть затишними зимовими черевиками та однотонним шарфом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про тренди шарфів 2022, тому будь-хто може підібрати аксесуар собі до смаку.