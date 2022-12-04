Дженніфер Лопес показала, з чим носити вкорочену сорочку взимку 2022/23 (фото)
Знаменитість обрала для виходу лаконічний образ.
53-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, з чим носити вкорочену сорочку взимку 2022/23. Про це пише Daily Mail.
Зірку сцени помітили у Лос-Анджелесі після відвідування салону краси. Для виходу у світ Джей Ло обрала лаконічний та стильний образ — об'ємну вкорочену світлу сорочку та вільні бежеві штани на високій талії. До зимового аутфіту знаменитість додала темний тренч. У ролі аксесуарів дружина Бена Аффлека обрала масивну сумку та сріблясті сережки-кільця.
Волосся співачка зібрала в охайний пучок. А на обличчі візажисти зробили легкий денний макіяж.
Наразі Дженніфер Лопес готується до релізу свого нового альбому, присвяченого чоловікові, голлівудському актору Бену Аффлеку. Влітку 2022 зіркова пара зіграла весілля після практично 20-річної "перерви" у стосунках. Адже на початку 2000-х співачка та актор уже були готові одружитися, проте в останній момент плани зірвалися і оскароносний Бен Аффлек передумати робити доволі серйозний крок.
Після офіційної церемонії Джей Ло взяла прізвище чоловіка.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес розповіла про особливе гравіювання на її обручці.
Також Фокус писав про найтрендовіший светр сезону, який напередодні продемонструвала Дженніфер Лопес.