Дженніфер Лопес показала, з чим носити вкорочену сорочку взимку 2022/23 (фото)

Знаменитість обрала для виходу лаконічний образ.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, з чим носити вкорочену сорочку взимку 2022/23. Про це пише Daily Mail.

Зірку сцени помітили у Лос-Анджелесі після відвідування салону краси. Для виходу у світ Джей Ло обрала лаконічний та стильний образ — об'ємну вкорочену світлу сорочку та вільні бежеві штани на високій талії. До зимового аутфіту знаменитість додала темний тренч. У ролі аксесуарів дружина Бена Аффлека обрала масивну сумку та сріблясті сережки-кільця.

Волосся співачка зібрала в охайний пучок. А на обличчі візажисти зробили легкий денний макіяж.

[ + – ] Дженніфер Лопес

Наразі Дженніфер Лопес готується до релізу свого нового альбому, присвяченого чоловікові, голлівудському актору Бену Аффлеку. Влітку 2022 зіркова пара зіграла весілля після практично 20-річної "перерви" у стосунках. Адже на початку 2000-х співачка та актор уже були готові одружитися, проте в останній момент плани зірвалися і оскароносний Бен Аффлек передумати робити доволі серйозний крок.

Після офіційної церемонії Джей Ло взяла прізвище чоловіка.

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: On The JLo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес розповіла про особливе гравіювання на її обручці.

Також Фокус писав про найтрендовіший светр сезону, який напередодні продемонструвала Дженніфер Лопес.