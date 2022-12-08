Красный total look и именная сумка за $3000: праздничный образ Дженифер Лопес

Актриса не боится экспериментировать с однотонными образами.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала своим поклонникам, что уже готова к рождественским и новогодним праздникам. Знаменитость поделилась фотографиями, на которых позирует, одетая в красное с головы до ног.

На артистке – красное пальто Max Mara с широким красным поясом поверх подходящего по цвету комбинезона, красные пуховые сапоги на каблуке от ее собственного обувного бренда с DSW и заклепками, а в руках она держит сделанную на заказ сумку Valentino из стеганой кожи Garavani Candystu за 3 тысячи долларов со своими инициалами.

Образ дополняют солнцезащитные очки-авиаторы с красными стеклами, массивные золотые серьги и туго собранные в пучок волосы.

"Это начинает очень походить на Рождество", — написала Лопес вместе с зелеными и красными смайликами в виде сердца и рождественской елкой, добавив хэштег своего нового альбома "#ThisIsMeNow" и отметив свой бренд J.Lo Beauty.

Лопес показала не только свой роскошный модный образ, но и похвасталась не менее эффектной елкой, наряженной серебряными, золотыми и красными украшениями.

Еще один снимок сделан в салоне Rolls Royce певицы, и она демонстрирует безупречный макияж глаз и ярко-красную помаду.

Возвращаясь к сумкам знаменитости, стоит отметить, что у нее далеко не один "именной" аксессуар. Она часто носит сумку Dior Book Tote с напечатанным на ней "JLO", а на своей свадьбе она и ее муж Бен Аффлек даже подарили гостям сумки с логотипом "JB".

Напомним, Джей Ло похвасталась подтянутой фигурой в облегающей спортивной одежде.