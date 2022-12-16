Дженнифер Лопес показала, с чем носить пальто в клетку

В последнее время знаменитость отдает предпочтение вещам оверсайз.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес вовсю готовится к Рождеству, и успевает не только пробежаться по магазинам в поисках подарков, но и выгулять очередной модный образ. Так, знаменитость была замечена в Беверли-Хиллз во время шопинга.

Для выхода певица выбрала уютный ансамбль, состоящий из красного в черную клетку пальто оверсайз, мешковатых джинсов и горчичных ботинок Timberland с красными шнурками.

Образ дополняла традиционная пара солнцезащитных очков, а волосы Дженнифер собрала в свободную прическу, оставив несколько прядей, которые обрамляли ее лицо.

Это Рождество для Лопес и ее мужа станет первым в статусе супругов. В июле пара тайно поженилась в Лас-Вегасе, отгуляв через некоторое время пышную свадьбу в поместье оскароносного актера и режиссера в Атланте, штат Джорджия.

Бен сделал звезде предложение в апреле после возобновления их романа в мае 2021 года после расставания Лопес со звездой MLB Алексом Родригесом. Пара была помолвлена еще в 2003 году, однако влюбленные, которых в СМИ часто называли "Беннифер", которые считались одной из самых горячих пар Голливуда, в 2004 году расстались буквально накануне свадьбы.

Позже Лопес вышла замуж за латинского певца Марка Энтони, а Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. От браков у обоих остались дети, которые сейчас дружат и общаются друг с другом.

Напомним, ранее Дженнифер прогулялась по Лос-Анджелесу в коричневой шубе большого размера, а также похвасталась именной сумкой за 3000 долларов.